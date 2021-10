Penamacor junta-se a Penedono entre os concelhos em risco extremo de Covid-19

Há ainda três concelhos em risco muito elevado de infeção © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Penamacor e Penedono são os únicos concelhos de Portugal no nível de risco extremo de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) esta sexta-feira divulgado.

O risco extremo de infeção ocorre quando um concelho tem uma incidência cumulativa a 14 dias acima dos 960 casos de infeção por 100 mil habitantes. Face à semana passada, a entrada de Penamacor para esta categoria é a principal alteração, com uma incidência acumulada a 14 dias (entre 14 e 27 deste mês) de 1.185 casos, ainda assim atrás da incidência de 1.400 registada em Penedono, que era na última sexta-feira o único concelho em risco extremo.

Apesar da incidência cumulativa mais elevada do país, Penedono apresenta uma descida em relação ao relatório da DGS da semana anterior, no qual apresentava uma incidência cumulativa de 2.138 casos.

Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada".

Nos concelhos em risco muito elevado, ou seja, com uma incidência de entre 480 e 959,9 casos por 100 mil habitantes, regista-se um decréscimo de nove para apenas três numa semana. Ponte da Barca (523), São Pedro do Sul (493) e Seia (483) são os concelhos agora em risco muito elevado de infeção, saindo deste lote Campo Maior (51), Ferreira do Alentejo (397), Pedrógão Grande (234), Proença-a-Nova (179), Rio Maior (449) e Penamacor (1.185).

Em sentido inverso, regista-se um agravamento do número de concelhos em risco elevado (entre 240 e 479,9 casos por 100 mil habitantes a 14 dias), já que o boletim contabiliza hoje 18 concelhos nessa categoria, enquanto no relatório anterior eram somente 13.

Segundo o boletim, entre os 120 e os 239,9 casos por 100 mil habitantes a 14 dias estão 50 concelhos, mais 21 do que os 29 registados na semana anterior.

Com uma incidência de zero casos estão agora 31 concelhos, menos dois do que o registado pela DGS há sete dias.

Portugal regista hoje mais 844 casos confirmados de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2, quatro mortes associadas à Covid-19 e um novo aumento nos internamentos, segundo dados oficiais.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado hoje, estão agora internadas 331 pessoas, mais 13 do que na quinta-feira, das quais 65 em unidades de cuidados intensivos, mais cinco nas últimas 24 horas.

Os quatro óbitos foram registados nas regiões de Lisboa (3) e do Norte (1).

A taxa de incidência de infeções com SARS-CoV-2 nos últimos 14 dias a nível nacional continua a subir situando-se hoje nos 97,4 casos por 100 mil habitantes, enquanto o índice de transmissibilidade (Rt) se manteve em 1,08.

Segundo o boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge divulgado hoje, a nível nacional a taxa de incidência subiu de 94,8 para 97,4 casos de infeção por 100 mil habitantes. Em Portugal continental, este indicador registou também uma subida passando de 94,9 para 97,4 casos por 100 mil habitantes.

Os dados do Rt e da incidência de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias - indicadores que compõem a matriz de risco de acompanhamento da pandemia - são atualizados pelas autoridades de saúde à segunda-feira, à quarta-feira e à sexta-feira.

A Covid-19 provocou pelo menos 4.979.103 mortes em todo o mundo, entre mais de 245,47 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.153 pessoas e foram contabilizados 1.088.977 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

