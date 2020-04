Pensão de Lisboa evacuada após três casos positivos de Covid-19

© Orlando Almeida/Global Imagens

O Empire Lisbon Hotel está a ser evacuado após terem sido identificados três casos de contagio pelo novo coronavírus.



As autoridades de saúde decidiram proceder a uma desinfeção do espaço e mudar para outro hotel os 93 hóspedes que estavam alojados naquela unidade hoteleira.



No local, estão autoridades de saúde e os serviços de proteção civil da Câmara de Lisboa.

"Ao longo deste dia preparámos em conjunto com diversas entidades uma operação que permitisse retirar as pessoas daqui com toda a segurança e conforto. Vão ficar num hotel e amanhã será feita uma análise a cada um para fazer a despistagem do seu estado de sáude", revelou o vereador da Câmara de Lisboa, Carlos Castro.

Os três hóspedes em causa, que entretanto abandonaram o Hotel Empire Lisbon, na Rua dos Anjos, estão, neste momento, internados no hospital.