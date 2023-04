Pensões com aumento intercalar, jovem de 17 anos condenado a 25 anos de prisão e outros destaques TSF

© Jung Yeon-je/AFP (arquivo)

O Governo anunciou esta segunda-feira um aumento intercalar de 3,57% nas pensões a partir de julho, o que, a par com os aumentos de janeiro, faz com que as pensões sejam atualizadas "ao valor que resulta da lei de bases", assinalou António Costa na conferência de imprensa desta tarde. Pelas contas do Governo, o aumento neste ano é de 8,40% para pensões no valor de até dois indexantes dos apoios sociais (IAS); 8,06% para as que estão entre dois e seis IAS e 7,46% para as superiores a seis IAS.

Na reação a estas medidas, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinalou que este aumento já podia ter sido feito, mas o Governo preferiu "espera para ver" se o podia realizar.

Na oposição, Luís Montenegro veio a público acusar António Costa de "desonestidade política" e de "fazer uma festa" por "dar aos pensionistas e reformados aquilo que já é deles".

Antes, já o primeiro-ministro tinha deixado um recado ao PSD, assinalando que não se esquece do que ouviu há poucos meses e que "não houve truques, ilusões ou cortes nos rendimentos dos pensionistas".

À TSF, a Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados assinalou que o Governo se limitou a cumprir o que diz a lei, mas lamentou que não haja uma exceção para quem se reformou em 2022.

Um jovem de 17 anos foi condenado pelo tribunal de Penafiel a 25 anos de prisão por matar a tiro um homem num bar de Paredes.

Sobre a polémica com a vinda de Lula da Silva a Portugal na próxima semana, o Presidente da República garantiu que não se arrepende de ter convidado o homólogo brasileiro depois das declarações deste sobre a guerra na Ucrânia. "A posição brasileira nas Nações Unidas tem sido sempre a mesma: ao lado de Portugal, dos Estados Unidos e da NATO, o que não tem acontecido com outros países de língua oficial portuguesa", assinalou.

A GNR já deteve 34 pessoas este ano por suspeita de crimes de incêndio florestal e sinalizou mais de 13 mil infrações por falta de gestão de combustível.

Pinto da Costa já tem pelo menos dois adversários nas próximas eleições à presidência do FC Porto: depois de José Fernando Rio, também Nuno Lobo confirmou na TSF que será candidato.

A Airbus e a Air France foram absolvidas por um tribunal de Paris da acusação de homicídio involuntário que enfrentavam após a queda de um voo de ligação Rio de Janeiro/Paris, em 2009, que matou 228 pessoas.

A CP vai exigir à próxima concessionária dos bares dos comboios de longo curso que pague aos 130 trabalhadores da Apeadeiro 2020, a empresa que detinha a exploração, os salários que têm em atraso e que integre a totalidades destes nos novos serviços.

Braga lançou, esta segunda-feira, o Programa Municipal de Arrendamento Acessível, um regime de subarrendamento entre os proprietários e o universo municipal, mais concretamente a empresa municipal BragaHabit, que tem em vista responder às dificuldades sentidas pela classe média.