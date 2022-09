Pensões mais baixas não terão aumento extraordinário em 2023, Ivo Rosa deixa caso BES/GES e outros destaques TSF

Fernando Medina © António Pedro Santos/Lusa

Depois do anúncio do pacote de medidas de apoio social para fazer face à inflação, coube a Fernando Medina (juntamente com outros três ministros das tutelas abrangidas) explicar detalhadamente cada uma das decisões. O responsável pela pasta das Finanças esclareceu, por exemplo, que as pensões de valor mais baixo não vão ter em 2023 o aumento extraordinário que aconteceu ao longo destes últimos anos. "O que acontecerá em 2023 é um aumento regular das pensões", afirmou.

Já o pagamento extra de meia pensão, que será efetuado em outubro, vai chegar a 2,7 milhões de pensionistas, sendo este valor tributado em termos de retenção na fonte do IRS de forma autónoma da pensão mensal, disse Medina.

Para receber apoios anunciados pelo primeiro-ministro, sublinhe-se, é preciso ter o IBAN atualizado. Saiba como fazê-lo online.

Para recordar o conjunto das medidas, consulte o documento do Governo que compila o conjunto dos apoios, cujo valor global é de 2.400 milhões de euros. "Famílias primeiros", foi o lema escolhido pelo executivo socialista.

Na justiça, destaque para a mudança na instrução do caso BES/GES: Ivo Rosa foi substituído por um juiz auxiliar com quatro anos de experiência, mantendo, no entanto, a instrução do caso O Negativo.

No campo político, o PSD pôs-se de fora no conflito entre o Chega e Augusto Santos Silva, atirando a elaboração do parecer para o PS. A tarefa foi , no entanto, atribuída à deputada única do PAN, Inês Sousa Real, depois de a Iniciativa Liberal também se ter recusado.

Do outro lado do Atlântico, na véspera do Dia da Independência do Brasil são já muitos os apoiantes do presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Acreditam numa "luta do bem contra o mal" e numa vitória na primeira volta, apesar das sondagens.

Por cá, boas notícias no que toca à recuperação no setor do turismo. No Algarve, os dados da ocupação média por quarto foi de 93,1%, números que superam os de 2019 e que sustentam a retoma "após dois anos terríveis devido à pandemia".

Aumenta a apreensão em Zaporijia devido às condição da central nuclear: a agência internacional de energia atómica pede a criação de uma zona de "segurança e proteção nuclear" para evitar acidentes.

O número 10 de Downing Street já tem nova moradora. Liz Truss estreou-se esta tarde nos discursos à porta da residência oficial e, num elogio generalizado ao povo da Grã-Bretanha, garantiu que juntos vão conseguir "vencer a tempestade", apresentando desde já as três prioridades da sua governação.

A seleção feminina de futebol está mais perto de um lugar no Mundial de 2023 depois de ter goleado esta tarde a Turquia. As jogadoras nacionais venceram por 4-0 e têm um lugar assegurado no play-off europeu.

No Brasil aperta-se o cerco ao modelo de negócio da Apple. A gigante tecnológica californiana foi multada por vender iPhone 12 e 13 sem carregadores e proibida de continuar a fazê-lo no país porque, segundo as autoridades, não está demonstrado que esta estratégia proteja de facto o ambiente.