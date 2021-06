"Perdemos o controlo." Associação de lares defende regresso da proibição de saídas dos idosos

A Direção-Geral da Saúde confirmou que existem atualmente 6 surtos em lares © Fernando Fontes / Global Imagens

A ALI - Associação de Apoio Domiciliário, de Lares e Casas de Repouso de Idosos defende que as saídas dos utentes devem voltar a ser proibidas. O presidente da associação reconhece que a medida é violenta, mas com o regresso dos surtos aos lares João Ferreira de Almeida considera que mais vale jogar pelo seguro.

"Quando o idoso passa a porta com o familiar, para sair, perdemos o controlo do que se passa e é capaz de ser difícil resistir a beijos, abraços e outras coisas. Penso que agora, com este agravamento da situação e o surgimento de alguns surtos em lares outra vez, isso devia ser repensado. É muito violento haver indicação para os idosos não poderem sair, mas há bens maiores a proteger e penso que é isso que tem de ser levado em consideração", explicou à TSF João Ferreira de Almeida.

O presidente da associação confessa que fica muito preocupado com a notícia do surto em seis lares de idosos.

"É ainda mais preocupante porque, ao que parece, os idosos infetados agora nestes seis surtos já estavam todos vacinados com a segunda dose. Quando começávamos a ficar francamente mais aliviados voltamos a ficar muito preocupados", acrescentou o presidente da associação de lares.

A Direção-Geral da Saúde confirmou, esta terça-feira, que existem atualmente "6 surtos em ERPIS/IPSS (i.e., lares)", em resposta à RTP. Surtos esses a que correspondem 54 casos de Covid-19, muitos deles já recuperados.

