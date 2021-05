"Perdemos tudo." Sem casa e trabalho, Luís Dias faz greve de fome frente ao Palácio de Belém

Luís Dias © Sara de Melo Rocha/TSF

Luís Dias perdeu "tudo". Juntamente com a mulher, Maria José Santos, tinha uma quinta de produção de amoras em Idanha-a-Nova, Castelo Branco, quando os temporais arrasaram a propriedade. Depois das perdas, o último recurso: Luís Dias decidiu entrar em greve de fome, de frente para a residência oficial da Presidência da República, em protesto contra um processo que diz arrastar-se há anos.

"Nós perdemos tudo. Investimos tudo na quinta. Ficámos sem casa, ficámos sem bens, sem trabalho. Nós não temos absolutamente nada." Os vários pedidos de ajuda, endereçados à Direção Regional de Agricultura do Centro, foram infrutíferos. Não conseguiu os apoios, e acabou por levar o caso à justiça. A queixa chegou ao Ministério Público em 2017, mas o processo não tem fim à vista.

Em entrevista à TSF, Luís Dias lamenta não ver soluções há quatro anos e meio, na sequência de a Direção Regional de Agricultura do Centro sempre ter "impedido a reconstrução".

"Viemos para o interior de Portugal para melhorar a nossa vida, e, em vez disso, enfrentámos anos e anos de corrupção", critica.

Luís Dias iniciou a greve de fome na madrugada de segunda-feira. Desde a meia-noite e um minuto que não come. No seu organismo entra apenas água e dentro de si mora uma única esperança: de que alguém ouça o desespero do seu protesto em Belém.

* e Catarina Maldonado Vasconcelos