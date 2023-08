Peregrina francesa foi atropelada em Lisboa e condutor fugiu do local

Segundo o SSI, na Rua Nova da Alameda, em Lisboa, uma peregrina canadiana foi também "vítima de furto por carteirista" © Mário Vasa/Global Imagens

Uma peregrina francesa de 20 anos foi atropelada na quinta-feira, no largo Trindade Coelho, em Lisboa, tendo o condutor fugido do local e a vítima sido transportada para o Hospital de São Francisco Xavier, indicaram esta sexta-feira as autoridades.

De acordo com dados divulgados esta sexta-feira pelo Sistema de Segurança Interna (SSI), a PSP registou cinco ocorrências esta quinta-feira, no terceiro dia da JMJ, entre as quais este atropelamento.

Outra das ocorrências registou-se pelas 22h12, na Paróquia do Campo Grande, onde "um elevado número de peregrinos (1200) ocupou a via pública".

"A PSP efetuou um corte de trânsito da via lateral e a situação voltou à normalidade pelas 23h00", refere o SSI.

A PSP registou também "uma desordem na Igreja Paroquial da Encarnação da Ameixoeira", onde o "pároco local informou que um grupo de indivíduos estava a importunar a celebração de uma cerimónia religiosa para a comunidade LGBTQIA+".

"Confirmou-se a presença de 12 indivíduos, que se mantiveram calmos e ordeiros perante a presença policial. Foi elaborado o respetivo expediente", indica o SSI.

Segundo o SSI, na Rua Nova da Alameda, em Lisboa, uma peregrina canadiana foi também "vítima de furto por carteirista", com os objetos roubados (anéis de ouros, fio de diamantes, telemóvel e dinheiro) a serem avaliados em cerca de cinco mil euros.

"Um dos suspeitos foi detido e os objetos furtados foram recuperados", refere-se.

O SSI indica ainda que "um voluntário detetou um indivíduo com uma credencial falsa", que acabou por conseguir fugir "apesar dos esforços do voluntário".

Lisboa está a ser palco da JMJ, com a presença do papa Francisco e que, até domingo, reúne milhares de peregrinos de todo o mundo.