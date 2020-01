Prédio evacuado em Lisboa por risco de "queda de estruturas"

© Google Maps

Um prédio na rua Tomás Ribeiro, em Lisboa, foi hoje evacuado devido ao risco de "queda de estruturas", avançou o Regimento de Sapadores Bombeiros, indicando que a Proteção Civil está no local a avaliar as condições de segurança.

Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa disse à Lusa que o edifício evacuado corresponde ao n.º 89 da rua Tomás Ribeiro, referindo que se trata de um prédio de sete pisos, que é habitado no primeiro e segundo andares.

"A Proteção Civil está no local para perceber as condições de segurança do imóvel e verificar se tem ou não condições para ser habitado", afirmou fonte dos bombeiros, sem avançar com mais informações, nomeadamente o número de pessoas retiradas do prédio e se há mais imóveis afetados.

O alerta para o risco de "queda de estruturas" na rua Tomás Ribeiro foi dado pelas 12:48, devido ao aparecimento de "fendas no prédio", mobilizando para o local 10 operacionais dos bombeiros, com três viaturas de socorro.

Segundo fonte dos bombeiros, "há uma obra a decorrer ao lado" do prédio evacuado, pelo que se está a proceder a uma vistoria para perceber a situação.

À Lusa, fonte da Câmara Municipal de Lisboa confirmou a evacuação do prédio, referindo que se trata dos números 89 e 91, desconhecendo ainda o número de pessoas retiradas.