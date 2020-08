Risco máximo de incêndio. Proteção Civil envia SMS a 1,5 milhões de pessoas

© Fernando Fontes/Global Imagens

A Proteção Civil anunciou que enviou esta segunda-feira mensagens SMS a mais de 1,5 milhões de pessoas dos distritos de Faro e Santarém a avisar para o risco extremo de incêndio rural e a proibição do uso de fogo.

O sistema de aviso preventivo por telemóvel foi acionado de manhã, com as mensagens a chegarem em português e em inglês a 1.560.267 pessoas que se encontravam em ambos os distritos, refere em comunicado a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

A ANEPC colocou no domingo os distritos de Santarém e Faro em alerta de prontidão de nível vermelho devido ao aumento do risco de incêndio florestal, por causa do vento forte.

Devido ao "significativo agravamento" do risco de incêndio rural, Portugal continental está em situação de alerta até terça-feira.