Perigo de movimentos radicais. Observatório de Segurança preocupado com protestos

Manifestação Nacional dos profissionais das forças e serviços de segurança, em 2013 © Gustavo Bom/Global Imagens (arquivo)

José Manuel Anes, especialista em assuntos de segurança e defesa, do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, alerta para o perigo de movimentos radicais na manifestação desta quinta-feira das forças de segurança.

"Agora está um pouco na moda, com os coletes amarelos em França e o Tsunami Democrático na Catalunha, e destes movimentos sabe-se quando começam e não se sabe quando e como acabam", avisa José Manuel Anes, ouvido esta manhã no Fórum TSF.

O especialista em assuntos de segurança e defesa admite que está receoso quanto à extrapolação deste movimento: "Este é para mim, como analista destes fenómenos de segurança, um sinal de preocupação. Não gosto muito destes movimentos inorgânicos, que já mostraram alguma posição de confrontação e de movimento alternativo aos sindicatos e às associações profissionais."

Para José Manuel Eanes, no entanto, o maior perigo reside no final das ações, quando os agentes começarem a dispersar. "Não é durante os protestos, mas no final das manifestações, quando as pessoas começam a desmobilizar, e surgem estes grupos radicais que fogem do quadro da ordem e do bom comportamento destas manifestações que são mais do que justas, mais do que legítimas", concretiza.

* com Manuel Acácio