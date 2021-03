Período para marcação de férias prolongado até 15 de maio

A aprovação e afixação do mapa de férias passa de 15 de abril para 15 de maio © Rui Oliveira/Global Imagens

O período para marcação de férias foi estendido por mais um mês. A nova data, que passou a ser 15 de maio, está fixada num decreto-lei publicado em Diário da República.

A regra aplica-se aos setores público e privado. Assim, e à semelhança do que já aconteceu no ano passado, a aprovação e afixação do mapa de férias passa de 15 de abril para 15 de maio.

"A aprovação e afixação do mapa de férias até ao dia 15 de abril", nos termos do Código do Trabalho e da Lei Geral da Função Pública, "pode ter lugar até 15 de maio", pode ler-se no decreto, que também volta a estender o prazo de validade de vários documentos.