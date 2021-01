Permitidas visitas a lares de idosos durante o novo confinamento

© Pixabay

As visitas a lares de idosos vão ser permitidas com o novo confinamento. Ao contrário do que aconteceu em março, o Governo autoriza a visita nos lares e também as atividades nos centros de dia. O presidente da Associação de Lares de idosos, João Ferreira de Almeida, saúda esta abertura.

"Acho bem, porque a falta de visitas para os idosos e também para os familiares é terrível. Faz-lhes muita falta as visitas da família. Apesar de não poder haver contacto físico, nem beijos nem abraços, as pessoas veem-se e conversam e isso faz-lhes muita falta", sustenta, em entrevista à TSF.

João Ferreira de Almeida sublinha que os lares tomam todas as medidas preventivas e estão preparados para continuar a receber visitas, desde que todos respeitem as regras.

"Os cuidados que estão definidos para as visitas são suficientes, desde que se respeitem. Alguma indisciplina nas medidas de proteção durante as visitas é muito pontual, muito residual. Penso que não é por aí que tem havido problemas", remata.

