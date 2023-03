Pertenciam a "grupo violento". Quatro detidos em operação da PSP no Bairro 2 de Maio, em Lisboa

© Maria João Gala/Global Imagens (arquivo)

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a realizar esta quarta-feira de manhã uma operação na cidade de Lisboa direcionada para um "grupo violento" responsável por crimes de roubo, ofensa à integridade física e extorsão. À TSF, o comissário da PSP Tiago Mota adianta que há quatro detidos no Bairro 2 de Maio, em Lisboa. Os dois homens e duas mulheres já estavam a ser investigados.

O comissário Tiago Mota, da PSP de Lisboa, explica que esta operação tem duas vertentes: "uma operação especial de prevenção criminal" com buscas na freguesia da Ajuda, no Bairro 2 de Maio, e outra ação, também no mesmo local, "no âmbito de um processo de roubo e extorsão".

Em comunicado, a PSP adianta que na operação de "prevenção especial" estão a ser cumpridos 14 mandados de busca domiciliária e quatro mandados de detenção.

A operação, que está a ser realizada pela Divisão de investigação Criminal da PSP em coordenação com o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, está relacionada maioritariamente com crimes de posse de arma de fogo.