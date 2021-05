"Pescaliças." Escola de Hotelaria do Algarve cria enchidos feitos com peixe

Estas chouriças são feitas com corvina de aquacultura © Cortesia Escola de Hotelaria

A aparência é igual a um enchido tradicional feito com carne mas este é diferente. "O sabor é muito apimentado, é óbvio que sabe a peixe e a curcuma dá um sabor oriental", explica a aluna Jannete van de locht. É aluna do curso de Gestão e Produção de Cozinha da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve e nos últimos tempos esteve envolvida no projeto de criar as "Pescaliças", as chouriças feitas com peixe.

Fizeram-nas sob orientação do professor e chefe de cozinha Abílio Guerreiro. "Tem a constituição um pouco diferente do enchido tradicional", avança o chefe. "Não leva pimentão vermelho e sim especiarias e alguma gordura para hidratar", explica.

Estas chouriças com sabor a mar são feitas com corvina de aquacultura, numa parceria com a estação de aquacultura do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que cede o peixe. "As pescaliças não vão ao fumeiro tradicional, fazemo-lo com paprika fumada e vão ao forno a desidratar durante 5 dias".

A escola tenta levar os alunos a fazerem produtos inovadores, de modo a ir ao encontro das tendências de mercado. Jannete conta que ela própria não come carne, mas esta chouriça com sabor a peixe já seria uma alternativa que poderia fazer parte das suas escolhas. "Quando eu publiquei nas minhas redes sociais esta informação sobre as chouriças de peixe tive muitas respostas e um amigo perguntou-me onde poderia comprar", diz satisfeita.

Além de terem inovado na preparação do produto os estudantes deste curso divertiram-se também a meter a mão na massa. "Foi literalmente um dia a encher chouriços", afirma Jannete a rir.

Os enchidos, ou melhor, as "pescaliças" já estão no congelador e nos próximos dias serão um dos pratos avaliado pelo júri do exame final dos estudantes de cozinha.