Peso da variante Delta, fecho do mercado de transferências e outros destaques TSF

© Photo by Mika Baumeister on Unsplash

Por TSF 31 Agosto, 2021 • 20:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A variante Delta do SARS-CoV-2 é responsável por 100% dos casos de Covid-19 em Portugal. Os dados foram revelados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), num dia em que o país registou mais 13 mortes e 1908 casos de infeção e em que os internamentos sofreram uma queda.

Em França, uma falha na plataforma que gere os dados de quem é testado à Covid-19 levou a que fossem divulgados inadvertidamente os nomes, datas de nascimento, moradas e números de telefone de 700 mil pessoas, assim como os resultados dos seus testes.

A poucas horas do fecho do mercado de transferências do futebol, há clubes portugueses com negócios por concluir. A TSF sabe que o FC Porto está a tentar o médio português ex-Leicester Sidnei Tavares e que Nuno Mendes estará muito perto de deixar o Sporting para alinhar pelos franceses do Paris Saint-German. Pablo Sarabia pode fazer a viagem em sentido contrário.

Com os preços da eletricidade a bater recordes no mercado grossista ibérico, o ministro do Ambiente e da Ação Climática assegura que o Governo tem condições para travar o aumento do preço para os consumidores portugueses no próximo ano.

Em Vila Nova da Barquinha, o Castelo de Almourol deixou de estar numa ilha. A água do Tejo é já tão pouca que o autarca do concelho lhe chama "um riacho". Fernando Freire queixa-se de que a vida do rio está a ser sacrificada pelo negócio da eletricidade.

A seleção portuguesa de futebol entra esta quarta-feira em campo para defrontar a República da Irlanda e, na véspera do jogo, tem mais uma baixa: Pote foi dado como indisponível pelo departamento médico e foi substituído na convocatória por Francisco Trincão. Na antevisão da partida, Fernando Santos realçou que o adversário não é composto por "jogadores desconhecidos".