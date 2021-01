Pessoas a "passear" cães que não têm? Mostrar boletim de vacinas "devia ser obrigatório"

© Artur Machado/Global Imagens

A Liga Portuguesa dos Direitos do Animal (LPDA) defende que deve ser obrigatório os donos de cães andarem com o boletim de vacinais dos animais, nesta nova fase do confinamento.

Em declarações à TSF, a presidente da LPDA, Maria do Céu Sampaio, explica que a medida seria uma forma de evitar abusos, como o que foi relatado pelo presidente da Câmara Municipal de Barcelos. O autarca denunciou o aluguer de cães, para os levar a passear à rua, conseguindo assim um pretexto para escapar ao confinamento.

Maria do Céu Sampaio mostra-se incrédula perante estes casos. "Eu não acredito, mas, ao mesmo tempo, no país que estamos, em que as pessoas não cumprem minimamente num caso tão grave, já nada me custa a acreditar que nada seja verdade", comenta.

A presidente da Liga Portuguesa dos Direitos do Animal considera que "as pessoas deviam circular acompanhadas do respetivo boletim do animal". "Devia ser obrigatório", sublinha.

Maria do Céu Sampaio pede um reforço na fiscalização, para a contenção da Covid-19.

"Quando as entidades policiais veem uma pessoa com um cão, porque é que não pedem o documento do cão?", questiona. "Tem de haver uma fiscalização rigorosa nesse sentido. Quando estas pessoas são apanhadas, tem de se lhes aplicar sanções, porque isto não é uma brincadeira", conclui.

