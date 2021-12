"Pessoas foram generosas." Campanha "Dê Troco a Quem Precisa" angaria cerca de 15 700 euros

A campanha "Dê Troco a Quem Precisa" arrancou a 13 deste mês © André Rolo / Global Imagens

A pandemia não impediu os portugueses de ajudar. É o que concluem os responsáveis da campanha "Dê Troco a Quem Precisa", que conseguiu angariar cerca de 15 700 euros. Durante uma semana, a Associação Dignitude convidou os portugueses a doar o troco das suas compras na farmácia. O dinheiro vai agora para ajudar mais de 150 pessoas carenciadas a ter acesso a medicamentos.

A embaixadora do projeto, Maria de Belém Roseira, diz que estes números representam um balanço positivo numa altura em que as farmácias estão a ser pressionadas pela pandemia.

"A questão dos testes tem levado a um fluxo muito grande de pessoas e os recursos que as farmácias têm continuam a ser os mesmos. Isto retira algum tempo para estar a atender as pessoas, explicar a campanha, a que se destina, etc. Mesmo neste contexto, que foi muito difícil, as pessoas foram generosas e estamos gratos. A única coisa que agora temos como preocupação é prestar contas, dizendo para estarem tranquilos que este donativo tão generoso que fizeram, nesta época tão especial, vai permitir apoiar mais de 150 pessoas", explicou à TSF Maria de Belém Roseira.

A campanha "Dê Troco a Quem Precisa" arrancou a 13 deste mês e terminou na terça-feira. Esta é a oitava iniciativa da Associação Dignitude que, no total, já apoiou mais de 25 mil pessoas.