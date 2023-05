Petição entregue no Parlamento apela a comparticipação de tratamento para cancro do ovário

© Yuri Cortez/AFP

Oito em cada dez casos de cancro do ovário são descobertos numa fase avançada. Depois de terem sido submetidas a cirurgia e quimioterapia 85% das doentes têm uma recaída e 30% morrem nos cinco anos seguintes.

Esta segunda-feira, Dia Mundial do Cancro do Ovário, será entregue no Parlamento uma petição com mais de 11 mil assinaturas para reclamar igualdade no acesso aos tratamentos.

Cláudia Fraga, presidente do Movimento Cancro do Ovário e outros Cancros Ginecológicos (MOG), explica que ainda há muitas mulheres que não conseguem ter acesso a medicação que pode salvar vidas.

"Somos o único país da Europa que não tem comparticipação destes medicamentos", lamenta Cláudia Fraga em declarações à TSF. "Isto é um grande stress para quem tem uma janela de oportunidade - a seguir à quimioterapia - para tomar este tipo de medicamentos, que são dois meses."

Em causa está uma terapêutica de inibidores da PARP, que diminuem o risco de recaídas. Cláudia Fraga explica que esta medicação foi "aprovada, em primeira linha, para quem tem mutação genética mutação (sBRCA ou Gbrca), ou seja, mais ou menos 15% das mulheres", mas 75% ainda não têm acesso através do Serviço Nacional de Saúde, apenas se recorrer a um hospital privado.

Com esta medicação seria possível "salvar mais vidas e dar mais vida com qualidade de vida a cada mulher", destaca Cláudia Fraga.

O cancro do ovário é uma doença silenciosa e para a qual não existe rastreio. São diagnosticadas por ano entre 500 e 600 mulheres com esta patologia em Portugal, a maioria em fase tardia.

"Os sintomas são muito ténues", aponta Cláudia Fraga. Podem passar por "enfartamento, mais vontade do urinar, obstipação. Quem não tem estes sintomas alguma vez na vida?". É importante "não descurar" estes alertas, diz Cláudia Fraga. As mulheres devem "ouvir muito bem o seu corpo" e se sintomas como estes persistirem durante mais de uma semana devem consultar o médico.