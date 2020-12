Pfizer prevê vacinar 300 mil portugueses numa primeira fase

© EPA

Por José Milheiro com Francisco Nascimento 02 Dezembro, 2020 • 12:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Pfizer Portugal espera vacinar 300 mil portugueses contra a Covid-19 na primeira fase de vacinação. Numa conferência promovida pela CIP sobre saúde e economia em tempo de pandemia, o diretor-geral da Pfizer Portugal, Paulo Teixeira, adianta que a União Europeia pode aprovar até ao final do ano a vacina da farmacêutica norte-americana.

A vacina da Pfizer já foi aprovada pela autoridade do medicamento do Reino Unido, mas na União Europeia a aprovação está dependente de uma reunião na segunda quinzena de dezembro. Paulo Teixeira adianta, no entanto, que já está definido um calendário com Bruxelas.

"A nossa expetativa é que a União Europeia se pronuncie no final de dezembro, e que consigamos ter a vacina aprovada antes do final do ano", refere.

O diretor-geral da Pfizer Portugal garante que nenhum país será beneficiado no momento de receber as vacinas. Para Portugal estão destinadas quase cinco mil doses.

"Depois da aprovação, as vacinas vão ser rapidamente distribuídas. E um outro aspeto importante é que vão ser transportadas para todos os países ao mesmo tempo. Na Europa, a expetativa é que consigamos fazer uma distribuição de 25 milhões de vacinas, logo numa primeira tranche. De acordo com o contrato, Portugal irá receber quatro milhões e 600 mil doses", explica.

Quanto às exigências de transporte e distribuição, Paulo Teixeira garante que tudo está preparado, inclusive em Portugal. "Acredito que não vai haver atrasos, e que países europeus iniciem o plano de vacinação antes de Portugal. Relativamente às doses da vacina, diria que numa primeira fase vão ser vacinados 300 mil portugueses, tendo em conta que são duas doses da vacina.

Os resultados dos testes em grande escala da vacina mostraram 95% de eficácia.

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) anunciou na terça-feira que realizará uma reunião extraordinária no dia 29 de dezembro "o mais tardar" para dar, ou não, luz verde à comercialização da vacina contra o Covid-19 da Pfizer e BioNTech. Os EUA e a União Europeia também estão a analisar a vacina da Pfizer e uma vacina semelhante feita pela concorrente Moderna Inc.