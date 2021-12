PGR garante entrega de pedido de extradição "a tempo", Rendeiro pede 2190 euros de fiança e outros destaques TSF

© Luís Miguel Fonseca/Lusa

Entre os temas que marcaram a manhã desta quarta-feira está o pedido de extradição de João Rendeiro. A Procuradoria-Geral da República assegura, em comunicado enviado à redação da TSF, que não vai falhar o prazo. Caso seja necessário, o Ministério Público deverá auxiliar-se em mão-de-obra externa. "Se tal se revelar imprescindível poderá sempre recorrer-se a contratação externa para esse efeito", pode ler-se no documento.

Depois de muitos percalços e de várias falhas que impediram o início da audição de João Rendeiro, a audiência ao ex-presidente do Banco Privado Português acabou por começar por volta das 11h00 (hora de Lisboa). Ao início da manhã, o tribunal de Verulam Magistrates, em Durban, sofreu uma falha de energia, o que obrigou a uma mudança de recinto. No decorrer da audiência, a defesa de Rendeiro propôs o valor de 2190 euros para o ex-banqueiro ser libertado sob fiança.

Na ordem do dia está a detenção de Manuel Pinho. O advogado do ex-governante, Ricardo Sá Fernandes, garante que está "preparado para todos os cenários" nas medidas de coação. "Uma das hipóteses que está em cima da mesa é a aplicação da prisão preventiva e é evidente que, de uma forma responsável, tenho de estar preparado para todos os cenários possíveis e um dos cenários é que o Ministério Público peça essa medida de coação", explicou o advogado.

Destaque ainda para Alexei Navalny que receberia, esta quarta-feira, o Prémio Sakharov no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, se não estivesse preso numa colónia penal de alta segurança na federação russa. Leonid Volkov, político do Partido do Progresso e chefe de gabinete da campanha de Navalny, refere que "o problema de Putin não é a idade, mas a falta de sentido da realidade".

E, por último, continuam a ser tomadas medidas de combate à pandemia da Covid-19 um pouco por todo o mundo. Esta quarta-feira, foi a vez de arrancar a vacinação de crianças dos cinco aos 11 anos, em Espanha. A Sociedad Espanhola de Pediatria insiste que "há uma pandemia e há uma vacina que é segura, têm de se vacinar".