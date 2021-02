PGR transfere para PJ a investigação sobre irregularidades no plano de vacinação

O Ministério Público já instaurou inquéritos relativamente a alguns dos casos vindos a público © André Kosters/Lusa

Por TSF 04 Fevereiro, 2021 • 17:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Procuradoria-Geral da República decidiu transferir e concentrar na Polícia Judiciária a investigação sobre todos os casos reportados de alegadas irregularidades no plano de vacinação.

"No que respeita a irregularidades relacionadas com o plano de vacinação Covid-19, e na sequência do reporte da instauração de diversos inquéritos, a Procuradora-Geral da República, após articulação com o Diretor Nacional da Polícia Judiciária, recomendou a ponderação de delegação de competências para investigação dos inquéritos com o referido objeto, concentradamente na Polícia Judiciária, por forma a potenciar um tratamento uniformizado e maior agilização na articulação com as inspeções setoriais", pode ler-se no comunicado enviado à TSF.

O Ministério Público já instaurou inquéritos relativamente a alguns dos casos vindos a público, nomeadamente à Segurança Social de Setúbal, ao Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) de Lisboa, ao INEM do Porto.

Também instaurou inquéritos a factos noticiados ocorridos em Portimão (Centro de Apoio de Idosos), Vila Nova de Famalicão, Arcos de Valdevez, Bragança, Seixal e Montijo.

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) também instaurou no passado dia 29 de janeiro um processo de inquérito ao Instituto Nacional de Emergência Médica com o objetivo de "apurar os factos relacionados com a administração de vacinas contra a Covid-19 a pessoas não elegíveis no quadro dos critérios estabelecidos no Plano de Vacinação contra a Covid-19 em Portugal".