Pico da gripe já passou. Vírus predominante é menos intenso e menos mortal

O pico da gripe a nível nacional já passou. A informação é avançada pela Diretora-Geral de Saúde que diz existirem assimetrias regionais, apesar de a época de gripe ser de intensidade baixa a moderada. Graça Freitas explica que, neste momento, a tendência é "estável a decrescente".

No Norte e no Centro a tendência é decrescente; na região de Lisboa e Vale do Tejo estável; o Alentejo não teve atividade gripal epidémica e no Algarve a atividade gripal começou na última semana, mas a tendência é baixa.

O vírus predominante em Portugal é o vírus B que é menos preocupante, intenso, agressivo e com menos mortalidade do que o predominante no resto da Europa: o vírus A.

Graça Freitas esclarece ainda que nunca se vacinou tanto em Portugal quanto este ano, registando-se um aumento de 9 a 10% em relação ao ano passado (2018), sendo que mais de dois milhões de utentes foram vacinados.

O dia 26 de dezembro foi o dia com mais afluência às urgências por causa da gripe, com uma afluência de 23 mil e 100 utentes. No dia de Natal, 25 de dezembro, houve 16 mil pessoas nas urgências na sequência de estados gripais (17% dos quais por infeções respiratórias).

O serviço SNS24 recebeu cerca de 24 4500 contactos por dia. Na última semana, 21% das pessoas que ligaram para o SNS24 foram aconselhados a permanecer em casa, 21% foram reencaminhados para cuidados de saúde primários, 34% para as urgências e 10% ficaram internadas.