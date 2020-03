Pico da pandemia deverá ocorrer no dia 14 de abril em Portugal

© Manuel de Almeida/Lusa

Por Inês André Figueiredo 21 Março, 2020 • 12:42

Marta Temido revelou que o "pico" da pandemia deverá ocorrer no dia 14 de abril. Em conferência de imprensa, a ministra da saúde deu conta que na próxima semana haverá um "novo modelo" para as análises dos doentes com Covid-19, com data marcada para quinta-feira.

A ministra da saúde afirmou que se está a trabalhar na aquisição de mais testes e materiais para a "correta implementação desta nova abordagem". Este novo modelo terá em conta também os doentes que vão ser tratados e acompanhados em casa.

Haverá ainda novas orientações para lares, com testes à doença. "Estamos a aprender todos os dias", reiterou, lembrando que os idosos são mais vulneráveis à doença, frisando que esta é uma "medida protetora".

Marta Temido deixou ainda um apelo aos jovens, sublinhando que "ninguém está imune". A governante lembra ainda que todos podem ser "agentes de transmissão do vírus".

"Aqui ou ali podíamos ter feito de forma diferente"

Marta Temido ressalva que tem havido um "processo de aprendizagem", sublinhando que "todos temos aprendido uns com os outros".

"Arrependimento? Aqui ou ali podíamos ter feito de forma diferente, mas seguimos sempre as orientações das autoridades de saúde", admite a ministra da Saúde.

Relativamente ao Norte, a governante realçou que os hospitais se preparam para "assumir as responsabilidades" e que "aprenderam com outros países".

Já sobre Ovar, a ministra acredita que foram tomadas as medidas certas na altura indicada.

Questionada sobre os casos de testes no privado, Marta Temido garante que os números envolvem todos os hospitais.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) deu conta da atualização do número de infetados em Portugal pelo novo coronavírus.

O número de mortos em Portugal devido ao novo coronavírus subiu para 12, o que representa uma duplicação nas últimas 24 horas.

O boletim diário da DGS confirma ainda 1280 casos, dos quais 1059 aguardam resultado dos exames.

Neste momento há 156 internados, 35 dos quais em cuidados intensivos.