Pico da quarta vaga de Covid-19 em Portugal já pode estar à vista

Desde 10 de fevereiro que Portugal não tinha tantos novos casos de Covid-19 em 24 horas. Contudo, o pico desta quarta vaga da pandemia pode ser atingido daqui a duas ou três semanas.

O cálculo é feito à TSF pelo matemático Óscar Felgueiras que ajudou o Governo a desenhar o plano de desconfinamento e que tem acompanhado os números.

O perito admite que temos enfrentado um aumento muito expressivo de casos, mas explica que recentemente tem existido um abrandamento desse crescimento.

"Nos últimos 7 dias existiram cerca de 20.500 casos, mais que os 16.500 casos da semana anterior, o que dá um diferencial de cerca de 4 mil casos. No entanto, se compararmos com o crescimento da semana anterior, nessa altura o aumento foi de 5 mil casos. Ou seja, passámos de um crescimento semanal de 47% para 25%", refere Óscar Felgueiras.

Com mais 4.153 infetados confirmados em 24 horas, Portugal atingiu um novo máximo que não se via desde 10 de fevereiro e é possível que os números diários voltem a crescer em breve, mas a desaceleração do crescimento leva o matemático a prever, numa "hipótese plausível", que o pico da quarta vaga possa ser atingido dentro de duas a três semanas.

"Começa a ver-se o pico, assumindo que a tendência se mantém, notando-se que esse abrandamento de crescimento é transversal às várias regiões do país", conclui Óscar Felgueiras.

