"Pico de detenções." Várias pessoas com Covid-19 detidas nas últimas 24 horas

Coronavírus em Portugal © Miguel A. Lopes/Lusa

Por Inês André Figueiredo e Cristina Lai Men 11 Abril, 2020 • 11:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Nas últimas 24 horas, a PSP deteve várias pessoas, pelo menos "meia dúzia", infetadas com o novo coronavírus ou com fortes suspeitas que estavam a desrespeitar a ordem de confinamento.

O porta-voz da PSP, Nuno Carocha, revela à TSF que houve um "pico de detenções de pessoas obrigadas a confinamento obrigatório", o que está a deixar as autoridades "preocupadas", tendo em conta que, em média, estava a haver menos de uma situação deste género por dia e nestas 24 horas foram detidas pelo menos "meia dúzia de pessoas".

As pessoas detidas "ou são confirmadas como contagiadas ou com fortes suspeitas de estarem contagiadas e têm ordens para estarem internadas no estabelecimento de saúde ou no domicílio". Assim, "violaram essa obrigação e tiveram de ser detidas".

Apesar desta situação, a PSP refere que a operação Páscoa continua a decorrer sem problemas, com a maioria dos portugueses a ficar em casa.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19