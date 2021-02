Pico ultrapassado, a defesa de um confinamento prolongado e outros destaques da manhã TSF

© Leonardo Negrão/Global Imagens

O Presidente da República, o primeiro-ministro, o presidente do Parlamento e os partidos reúnem-se esta terça-feira com epidemiologistas, por videoconferência, num momento em que o país se encontra em confinamento geral por causa da situação epidemiológica. Já são conhecidas as primeiras conclusões: a pandemia está em trajetória descendente, com o pico atingido a 29 de janeiro. A TSF explica-lhe tudo aqui.

Passado o pico, Portugal enfrentará mais dois meses de confinamento? É o que defendem os epidemiologistas, que garantem que o confinamento geral baixou o índice de transmissibilidade para menos de 1, como pode ler aqui.

Uma equipa internacional de especialistas chineses e da Organização Mundial da Saúde (OMS), que investigou as origens da Covid-19 na China, anunciou esta terça-feira não ter encontrado o animal que está na origem do coronavírus. Conheça aqui os avanços da investigação.

"Com ou sem impeachment, o saque do Capitólio por incitação do presidente Donald Trump, é a marca histórica do seu mandato." Trump pode ser julgado e até condenado mas "o pior já está feito". A TSF traça os cenários possíveis para o julgamento do ex-chefe de Estado norte-americano, com entrevistas a especialistas de Relações Internacionais. Pode ler tudo aqui.

Para evitar desperdícios e mais controvérsias, a DGS tornou obrigatória lista de pessoas a convocar se sobrarem vacinas. Deve, no entanto, ser sempre respeitada a ordem das prioridades. A TSF esclarece-lhe tudo aqui.