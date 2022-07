"Piloto cumpria todos os requisitos." Falha terá provocado queda de aeronave em Foz Côa

A determinação das causas do acidente está nas mãos do Gabinete de Investigação de Acidentes Aéreos de Viseu © André Luís Alves

Ainda é cedo para arriscar as causas do acidente que na sexta-feira vitimou o piloto André Serra mas, ao que a SIC apurou, o piloto terá conseguido fazer a abordagem à água e encheu o compartimento. No entanto, uma falha não permitiu que a aeronave levantasse voo e acabou por cair numa quinta em Foz Côa.

O piloto é a primeira vítima mortal de mais uma época de incêndios. A determinação das causas do acidente está nas mãos do Gabinete de Investigação de Acidentes Aéreos de Viseu.

Paulo Soares, diretor do aeródromo de Viseu, salientou a necessidade de transmitir segurança a todos os restantes pilotos que prosseguem as suas missões, seja em lazer ou no combate às chamas, começando por garantir que o piloto que morreu estava apto para estas funções e que também ele está a aguardar pelas conclusões dos peritos.

"Os investigadores agora vão ver, com a brevidade possível, o que efetivamente foi a causa ou as causas compiladas deste acidente. O piloto cumpria todos os requisitos e teve o treino considerado necessário e suficiente porque um examinador disse que ele estava com aptidão para fazer a época de incêndios deste ano. Curiosamente todo esse treino foi feito aqui em Viseu. Estamos sempre a preparar-nos para o pior, mas nunca queremos que essa situação aconteça", explicou à RTP Paulo Soares.

O alerta para o acidente foi dado às 19h55 de sexta-feira e o "avião anfíbio médio FireBoss', do Centro de Meios Aéreos de Viseu, afeto ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais" estava a operar num incêndio no concelho vizinho de Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança.