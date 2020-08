Piloto sai ileso em aterragem de emergência de avioneta em Loulé

© Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

Uma aeronave ligeira aterrou este sábado à tarde num terreno agrícola, na zona de Benfarras, na freguesia de Boliqueime, concelho de Loulé, sem provocar ferimentos no piloto, disse fonte da Proteção Civil.

De acordo com uma fonte do Comando Distrital de Proteção Civil (CDOS) de Faro, "tratou-se de uma aterragem de emergência, desconhecendo-se os motivos", que vão ser agora investigados pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF).

A mesma fonte adiantou que a avioneta era pilotada por uma mulher, de 23 anos, "que não sofreu quaisquer ferimentos, embora esteja a ser assistida" por uma equipa médica do Instituto nacional de Emergência Médica (INEM).

A aeronave tinha saído do aeródromo de Alvor, em Portimão, e fazia um voo junto à costa algarvia, com uma faixa de publicidade.

A aterragem de emergência ocorreu num terreno agrícola, perto da linha férrea de Benfarras, na freguesia de Boliqueime, no concelho de Loulé.

Fonte do CDOS disse à Lusa que o alerta do acidente com a aeronave foi dado às 16h44 e para o local deslocaram-se 22 operacionais, entre bombeiros e elementos do INEM, Guarda Nacional Republicana e 11 viaturas.