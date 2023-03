Pilotos da TAP apresentam pré-aviso de greve para a Páscoa

© Leonardo Negrão/Global Imagens

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) apresentou esta quinta-feira um pré-aviso de greve dos pilotos da TAP para a Páscoa. A paralisação está marcada para os dias entre 7 e 10 de abril.

Tiago Faria Lopes, presidente do SPAC, diz que em causa está a falta de aval, por parte do Governo, de um acordo que os trabalhadores já assinaram com a companhia aérea e que visa melhorar as condições laborais.

"Tínhamos um protocolo assinado e aprovado pela Comissão Executiva da TAP, neste caso, portou-se sempre bem connosco, sempre disse que este era o protocolo que eles queriam connosco para fazer alguma melhoria das condições salariais e de trabalho. Para nosso espanto, faltou a aprovação do protocolo através do Ministério das Finanças e do Ministério das Infraestruturas. Esta autorização nunca veio", explica o sindicalista à TSF.

E complementa: "Este protocolo foi aprovado, mas, não estando aprovado pela tutela, vale zero. Christine Ourmières-Widener está demitida e o Governo acha que não deve aprovar o protocolo que tenha feito com entidades sindicais ou com outras empresas, excetuando a parte da operação."

Tiago Faria Lopes explica o protocolo. "Vão fazer o pagamento das assistências, vão pagar os serviços e valores e há uma questão primordial, que para nós é a máxima, que vão tirar o processo de despedimento a 17 ou 18 pilotos que estavam despedidos", refere.