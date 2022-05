Pilotos dizem ser "bode expiatório" dos erros de gestão da TAP

© Lusa

Esta quinta-feira marca meio ano desde a eleição de Tiago Faria Lopes como presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC).

Os primeiros meses da direção foram "intensos", considera Faria Lopes, em declarações à TSF. "Foram marcados pelas negociações com a TAP e pelo sentimento de união da classe na defesa dos seus direitos", algo que o Sindicato não tinha, na sua opinião, "há 20 anos".

O SPAC está, desde março, a negociar com o governo o novo acordo de empresa da TAP, querendo baixar para 25% os cortes salariais impostos aos trabalhadores até 2024, no âmbito do Acordo Temporário de Emergência, assinado durante a pandemia. Para Tiago Faria Lopes, o setor já recuperou e não faz sentido manter estes cortes.

"As negociações não estão a ser fáceis", afirma o presidente do Sindicato. "Estamos a tentar chegar a um acordo de entendimento de uma redução do corte" porque, em 2022, o setor "recuperou bastante" e para níveis semelhantes a 2019.

Tiago Faria Lopes diz que a TAP contribui para a riqueza do país, mas precisa de "ser bem gerida" e "dar lucro", o que nem sem sempre tem acontecido. O presidente do SPAC lamenta que os pilotos sejam o "bode expiatório" e sirvam de escudo para os graves erros de gestão da empresa.

"A sensação que dá é que este conselho de administração e o acionista da TAP estão sempre a forçar para irem para as medidas industriais para justificar graves erros de gestão", considera.

Questionado sobre a relação com o governo e com o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, o presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil reconhece adversidades.

Tiago Faria Lopes acusa o ministro de "denegrir publicamente os salários dos pilotos". O presidente do sindicato considera que as declarações foram infelizes e afirma que "só podemos chegar a bom porto quando há conversações niveladas por cima".

Tiago Faria Lopes diz-se preocupado com o futuro da TAP a curto prazo e considera um erro a receita de reduzir para conseguir lucro. "O problema não está nos salários dos trabalhadores, mas sim nos erros sistemáticos de gestão", conclui.

O atual presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil substituiu Alfredo Mendonça, após o seu pedido de demissão, em agosto de 2021.

