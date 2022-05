"Pior dos dois mundos." Sindicato pede quarta dose da vacina contra a Covid para os médicos

Jorge Roque da Cunha, presidente do Sindicato Independente dos Médicos © Artur Machado/Global Imagens (arquivo)

O Sindicato Independente dos Médicos avisa que Portugal está a viver "o pior de dois mundos" na atual onda de infeções por Covid-19, graças ao aumento da incidência na população e as baixas de médicos que os impedem de tratar doentes.

Jorge Roque da Cunha pede, em declarações à TSF, a quarta dose da vacina para os profissionais de saúde e critica o Ministério da Saúde por falta de planeamento.

"Esse reforço é importante, porque os médicos infetam-se. No meu círculo de colegas, mais de cerca de 12 estão, neste momento, infetados e impedidos de acompanhar os seus doentes. Por isso é essencial que os profissionais sejam protegidos, que o Ministério da Saúde não tape o sol com a peneira e que seja proativo e não ande atrás do prejuízo. Nesse sentido, vacinação e testagem. É essencial que os testes gratuitos, dois por mês, voltem às farmácias", reclama o presidente do Sindicato Independente dos Médicos.

Em declarações à TSF, Jorge Roque da Cunha critica o Ministério da Saúde. 00:00 00:00

Nesse sentido, Jorge Roque da Cunha lamenta que não tenha existido um planeamento que evitasse a atual situação do país.

"Nós temos apelado a que evitem os problemas e que se faça um planeamento. Aliás, nesse sentido, mais uma vez o presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João deu esse sinal. E nós estamos agora a atingir o pior dos dois mundos: por um lado o aumento da incidência; por outro lado uma diminuição do número de médicos disponíveis para tratarem doentes", critica o sindicalista.

O sindicalista diz que Portugal vive "o pior dos dois mundos". 00:00 00:00

E explica: "Naturalmente se tivessem tomado esta decisão há cerca de 15 dias, era melhor do que agora. Porque, mais uma vez, vamos atrás de uma situação que só pelo facto de não se fazerem os testes com tanta facilidade como se fazia no passado, nós achamos que estes números poderiam ser muito maiores. Por isso, todo o cuidado é pouco."