Pizarro diz que médicos e enfermeiros não deverão ter férias condicionadas na Jornada Mundial da Juventude

Manuel Pizarro, ministro da Saúde

O ministro da Saúde afirmou esta terça-feira que em princípio não vai ser necessário condicionar as férias dos profissionais de saúde em agosto, durante a Jornada Mundial da Juventude.

"Ainda estamos na fase de organizar o plano de contingência para essa altura e as equipas que são necessárias. Não nos parece que venha a ser necessário condicionar férias. Veremos o que acontece quando essas escalas estiverem organizadas", disse Manuel Pizarro à TSF.

O governante garante que o plano está a ser ultimado e que "o hospital central nessa matéria será o Hospital de Santa Maria".

"Não me parece que isso traga uma perturbação exagerada ao funcionamento do sistema de saúde. Estaremos preparados para o que for necessário", assegura Manuel Pizarro.

O ministro da Saúde, que já tinha anunciado a instalação de um centro de excelência para as novas tecnologias e o empreendedorismo na área da saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS) no Porto. Manuel Pizarro explica que "esse centro vai reunir um conjunto de especialistas, alguns nacionais e muitos internacionais, que ficaram sediados no Porto, junto da direção executiva do SNS, e que vão servir de grupo de excelência para a avaliação e a generalização das novas tecnologias na área da saúde".

"Muito daquilo que vai ser o futuro da inovação tecnológica da saúde na Europa vai passar por Portugal", revela o ministro.

Mas este centro da OMS serve de compensação pela não vinda da Agência Europeia do Medicamento para Portugal? "Não é compensação nenhuma. É mesmo um serviço muito útil para o país. Nós já não estamos concentrados no tema da Agência Europeia do Medicamento. Estamos concentrados naquilo que devemos fazer para afirmar a nossa posição no mundo e que Portugal possa tirar vantagem da excelência dos seus recursos humanos, que são a parte mais relevante da nossa competitividade."

O Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde assinaram esta segunda-feira um comunicado conjunto a anunciar o protocolo.