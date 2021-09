PJ alerta para burlas no MBWay

A PJ recomenda que não aceda a links ou anexos de e-mails estranhos © Leonel de Castro/Global Imagens

A Polícia Judiciária está a fazer um alerta para tentativas de burla. Numa nota divulgada no Twitter, a PJ explicou que está a ser enviado um e-mail que se faz passar por uma mensagem da aplicação MBWay, mas não passa de uma tentativa de phishing.

Os autores do esquema estão a usar, de forma ilegal, o nome da Polícia Judiciária e da SIBS com o objetivo de ter acesso ilegítimo e capturar dados pessoais às vítimas. Isso é obtido através da infeção dos aparelhos eletrónicos com vírus ou software malicioso e pode acontecer em qualquer sistema informático, seja computador, telemóvel ou tablet.

Para evitar ser vítima deste tipo de crime, a PJ recomenda que não aceda a links ou anexos de e-mails estranhos, veja com atenção as características da mensagem, desde o aspeto a eventuais erros ortográficos, sem esquecer também as ofertas generosas e despropositadas, que o vão ajudar a reconhecer a falsidade da mensagem e, em caso de dúvida contacte previamente, por telefone, a empresa ou instituição cujo nome está a ser utilizado.