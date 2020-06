PJ de Faro apreende 1.400 kg de haxixe em Tavira

© Nuno Pinto Fernandes / Global Imagens

As autoridades apreenderam esta madrugada 1.400 quilogramas de haxixe e detiveram dois homens, na sequência de uma operação que decorreu numa praia de Tavira, disse este sábado à agência Lusa o diretor da Polícia Judiciária (PJ) de Faro.

"Após uma troca de informação entre a PJ e Unidade de Controlo Costeiro da GNR conseguimos saber que ia haver um desembarque e assim foi", explicou à Lusa António Madureira.

Na sequência desta operação, que ocorreu na praia do Barril, no concelho de Tavira, as autoridades apreenderam 43 fardos de haxixe, num total de 1.400 quilogramas, e detiveram dois homens, com idades entre os 30 e os 40 anos.

"Trata-se de dois homens que já estavam referenciados e que já tinham sido detidos por este tipo de crimes", apontou.

Segundo António Madureira, os detidos serão ainda este sábado presentes a tribunal para a aplicação das respetivas medidas de coação.