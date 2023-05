PJ detém dois homens e uma mulher correios de droga com 6,3 quilos de cocaína

© Amin Chaar / Global Imagens

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta sexta-feira a detenção de dois homens e uma mulher que estavam na posse de 6,3 quilos de cocaína com elevado grau de pureza dissimulados junto ao corpo.

Num breve comunicado enviado às redações, a PJ adianta que a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) fez estas detenções "no quadro de investigações em curso visando grupos criminosos que se dedicam à introdução de consideráveis quantidades de cocaína no continente europeu com recurso a correios humanos", sem explicar onde ou quando ocorreram as detenções.

A agência Lusa tentou contactar o gabinete de imprensa da PJ para apurar os factos que levaram a esta operação, sem sucesso.

De acordo com a nota da PJ, "na posse dos detidos foram apreendidos um total de 6,3 quilogramas de cocaína, de elevado grau de pureza, que transportaram desde um país da América Latina para Lisboa, dissimulado junto ao corpo".

"Os detidos, com idades compreendidas entre os 24 e os 38 anos, todos sem antecedentes criminais conhecidos, foram presentes a primeiro interrogatório judicial de arguido detido, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação prisão preventiva", refere a Judiciária.