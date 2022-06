PJ detém dois suspeitos de agressão a jovem à porta de discoteca em Fafe

Os dois homens vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação © André Luís Alves/Global Imagens

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens, de 19 e 27 anos, suspeitos de agredirem violentamente um jovem à porta de uma discoteca em Fafe, que permanece com prognóstico "reservado" no Hospital de Braga, foi esta quarta-feira anunciado.

Em comunicado, a PJ diz que os "factos ocorreram na madrugada" de domingo, "no exterior de uma discoteca situada na zona de Fafe", quando dois grupos se envolveram em confrontos físicos.

"Após um desentendimento, entre o grupo em que se integravam os agora detidos e um grupo em que se integravam as vítimas, já na via pública, existiu confronto físico entre os diferentes indivíduos, do qual resultaram ferimentos ligeiros em três vítimas e ferimentos graves numa terceira, que permanece hospitalizada em estado ainda reservado", indica a PJ.

Os detidos estão indiciados pelos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, e por ofensa à integridade física qualificada.

Os dois homens vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães para aplicação de medidas de coação.