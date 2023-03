PJ detém oito suspeitos de "número ainda indeterminado" de burlas informáticas na Europa

© André Luís Alves/Global Imagens (arquivo)

A Polícia Judiciária (PJ) deteve oito homens suspeitos de um "número ainda indeterminado" de burlas informáticas realizadas em diversos países europeus, através do 'Business Email Compromise' (ataque que visa empresas que realizam transferências bancárias e têm fornecedores no estrangeiro).

Esta ação, que decorreu na terça-feira nos concelhos do Porto, Ovar, Póvoa do Varzim, Vila Nova de Famalicão, Braga, Vila Nova de Gaia, Maia, Paredes, Gondomar, Azeitão, Seixal e Viana do Castelo, visou uma "organização criminosa transnacional", referiu hoje a PJ, em comunicado enviado às redações.

Em Portugal, esta organização terá criado um circuito financeiro para integrar na economia as vantagens da prática dos alegados crimes, sendo-lhe atribuídos por agora movimentos financeiros superiores a 10 milhões de euros operados em território nacional, adiantou.

No decurso da operação policial foi apreendida diversa documentação, material informático, cartões bancários e terminais de pagamento automático (TPA) móveis, frisou.

No âmbito deste inquérito, já se encontravam apreendidos cerca de dois milhões de euros, acrescentou.

A operação envolveu 76 inspetores da PJ, 10 especialistas de Polícia Científica e dois seguranças da PJ e contou ainda com a participação de elementos da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo.

Na sequência desta ação foram realizadas 34 buscas domiciliárias e não domiciliárias.

Os oito detidos, com idades entre os 27 e 50 anos e com diferentes funções na estrutura da organização, são suspeitos dos crimes de burla qualificada, fraude fiscal, falsidade informática, acesso ilegítimo e branqueamento, realçou a PJ.

Os homens, sete dos quais de nacionalidade portuguesa, vão ser hoje presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para primeiro interrogatório judicial.