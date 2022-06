PJ deteve três suspeitos da morte de criança de três anos em Setúbal

© Reinaldo Rodrigues / Global Imagens

A Polícia Judiciária deteve três pessoas "por fortes indícios" dos crimes de rapto, sequestro e homicídio da criança de três anos que morreu segunda-feira em Setúbal, vítima de maus-tratos.

Os detidos são duas mulheres e um homem - a ama que teve ao seu cuidado a criança, o marido e a filha, revela a Polícia Judiciária num comunicado enviado às redações.



A mãe e o padrasto da criança também foram ouvidos durante a noite, mas abandonaram as instalações da Polícia Judiciária em liberdade.

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

Segundo revelou aos jornalistas a avó de Jéssica, os sinais de maus tratos já seriam evidentes quando a mãe foi buscar a criança a casa da ama, na segunda-feira.



No entanto, só algumas horas mais tarde a família terá alertado as autoridades, que mobilizaram para o local uma equipa de emergência médica do Centro Hospitalar de Setúbal.



A criança foi assistida na casa da mãe e transportada ao Hospital de São Bernardo, onde foi sujeita a manobras de reanimação, mas não sobreviveu aos ferimentos.

As autoridades suspeitam que o crime tenha alegadamente sido motivado por uma dívida de centenas de euros da mãe da criança.