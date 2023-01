PJ está a fazer buscas na Câmara de Setúbal relacionadas com contratação pública

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

A Polícia Judiciária (PJ) está a efetuar buscas na Câmara de Setúbal relacionadas com "processos de contratação pública", confirmou esta segunda-feira à TSF fonte oficial da autarquia sadina.

A mesma fonte adiantou que as operações de busca estão a decorrer no edifício dos Paços do Concelho, na Praça do Bocage, mas escusou-se a revelar pormenores sobre os processos de contratação pública que estarão sob investigação do Ministério Público.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Setúbal confirma as buscas na autarquia em "processo relacionados com contratação pública na área do urbanismo".

"A Câmara Municipal está a dar toda a colaboração à PJ e dará todos os esclarecimentos necessários solicitados pelas autoridades competentes", pode ler-se na nota enviada à TSF.