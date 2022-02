PJ está a investigar eventual ataque informático ao grupo Cofina

Ainda "não está comprovado" que o ataque informático tenha sido causado pela organização Lapsus$ © Joana Bourgard

Por TSF com Lusa 06 Fevereiro, 2022 • 12:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar uma "situação que tem a ver com eventual ataque informático" ocorrido na madrugada deste domingo aos sites do grupo de comunicação social Cofina, que estão indisponíveis, disse à agência Lusa fonte daquela polícia. A TSF já tentou confirmar com a PJ esta informação, mas ainda sem sucesso.

Segundo a mesma fonte, a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T) da PJ está já a investigar o sucedido e a "avaliar os indicadores" que podem levar aos autores do ataque.

De momento, revelou a fonte, ainda "não está comprovado" que o ataque informático tenha sido causado pela organização Lapsus$, apesar de, conforme adiantou o Público online, poucos minutos após a falha, no grupo de Telegram dos Lapsus$, os 'hackers' que atacaram o Expresso e o restante grupo Impresa tenham destacado uma publicação feita pelo Correio da Manhã, que refere "problemas técnicos" para a indisponibilidade da página na internet.

Correio da Manhã, a revista Sábado, Jornal de Negócios e CMTV são alguns dos 'sites' indisponíveis. A fonte da PJ reconheceu que a cibercriminalidade tem aumentado de forma exponencial e apelou à adoção de medidas de segurança informáticas, incluindo medidas de redundância informática e utilização interna de credenciais e 'passwords' para evitar este e outros tipos de ataque.

O Lapsus$ foi responsável em janeiro pelo ataque informático à SIC e ao Expresso, impossibilitando estes 'media' de publicarem notícias nas redes sociais durante dias.