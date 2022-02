PJ evita ataque terrorista na Universidade de Lisboa

© Igor Martins/Global Imagens (arquivo)

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quinta-feira ter evitado um atentado dirigido a estudantes universitários na Universidade de Lisboa.

"A investigação foi desencadeada por suspeitas de atentado dirigido a estudantes universitários da Universidade de Lisboa. Face à gravidade das suspeitas, foi atribuída a máxima prioridade à investigação, a qual permitiria, no dia hoje, às primeiras horas do dia, interromper a atividade criminosa em curso", lê-se em comunicado enviado às redações.

De acordo com a autoridade judiciária, foram efetuadas buscas, onde "seriam apreendidos vastos elementos de prova", que confirmaram as suspeitas iniciais.

"Além de várias armas proibidas, seriam igualmente apreendidos outros artigos suscetíveis de serem usados na prática de crimes violentos, vasta documentação, isto, para além um plano escrito com os detalhes da ação criminal a desencadear", acrescenta a nota.

Um jovem de 18 anos foi detido pela possa das armas e encontra-se indiciado pela prática do crime de terrorismo.

À TSF, o presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, Jorge Bacelar Gouveia, elogia o trabalho desenvolvido pela Polícia Judiciária que permitiu evitar este atentado.

"Acho que as coisas funcionaram bem, no sentido de ter sido evitado este presumível atentado", elogia, sublinhando que o tipo de atentado não é comum. "Seria novo no sentido de envolver estudantes, sem uma marca ideológica disruptiva completa das estruturas do Estado, mas aparentemente provocaria um alarme social muito maior, porque seria no âmbito universitário, onde há uma grande concentração de jovens".

Segundo o presidente do OSCOT, o atentado teria lugar esta sexta-feira na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e terá sido evitado com a ajuda de informação entregue pelo FBI às autoridades nacionais.

Leia aqui o comunicado da PJ na íntegra:

"A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional Contraterrorismo (UNCT), procedeu, nesta data, à realização de uma operação tendente ao cumprimento de Mandados de Busca domiciliária, no âmbito de inquérito titulado pela Secção de Investigação do Crime Violento do DIAP de Lisboa.

A investigação foi desencadeada por suspeitas de atentado dirigido a estudantes universitários da Universidade de Lisboa.

Face à gravidade das suspeitas, foi atribuída a máxima prioridade à investigação, a qual permitiria, no dia hoje, às primeiras horas do dia, interromper a atividade criminosa em curso.

Na sequência das buscas realizadas, seriam apreendidos vastos elementos de prova, que confirmariam as suspeitas iniciais.

Para além de várias armas proibidas, seriam igualmente apreendidos outros artigos suscetíveis de serem usados na prática de crimes violentos, vasta documentação, isto, para além um plano escrito com os detalhes da ação criminal a desencadear.

O arguido detido em flagrante delito pela posse das referidas armas, encontra-se igualmente indiciado pela prática do crime de terrorismo.

O arguido de 18 anos de idade, será amanhã presente a primeiro interrogatório judicial de arguido detido para sujeição à medida de coação tida por adequada."