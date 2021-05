Viagem de futebolista com Covid sob suspeita. PJ faz buscas no Algarve e no Porto

Polícia Judiciária © Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

A Polícia Judiciária (PJ) realizou, esta quinta-feira, uma dezena de buscas domiciliárias e a laboratórios de análises clínicas no Algarve e no Porto.

Em comunicado enviado à TSF, a PJ e o Ministério Público adiantam que a operação "covid free" contou com a colaboração de um elemento Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) "para pesquisa, análise e eventual apreensão de documentação e outra matéria probatória" que será depois analisada.

Na origem da investigação, refere a nota, está uma viagem de avião, para o estrangeiro, de um jogador de futebol profissional, alegadamente infetado com Covid-19, e que é suscetível de configurar o crime de propagação de doença, alteração de análise ou de receituário, punido com pena de prisão de um a oito anos.

O inquérito é dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

O FC Porto já veio confirmar, através de um comunicado publicado na sua página oficial na Internet, que, esta manhã, decorreram buscas nas suas instalações e no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, "no âmbito de uma investigação que tem por objeto o resultado do teste à Covid-19 necessário para a viagem realizada em Janeiro de 2021 por um jogador do seu plantel principal".

O clube garante ter colaborado "na recolha de todos os elementos solicitados para a investigação em curso".

Notícia atualizada às 11h50