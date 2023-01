PJ faz buscas na Câmara de Setúbal, temperaturas descem em Portugal e outros destaques TSF

A Câmara de Setúbal na Praça do Bocage © Carlos Santos / Global Imagens (arquivo)

A manhã informativa da TSF ficou marcada pelas operações de busca que a Polícia Judiciária (PJ) está a efetuar na Câmara de Setúbal. As operações, a decorrer no edifício dos Paços do Concelho, na Praça do Bocage, estão relacionadas com "processos de contratação pública".

Na meteorologia, a previsão de frio levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a colocar sob aviso amarelo os 18 distritos de Portugal continental. As temperaturas no continente descem a partir desta segunda-feira, com mínimas entre os 5 ºC e -6 ºC, mantendo-se tempo frio até ao final da semana.

Depois de Pedro Nuno Santos ter anunciado que, afinal, sabia e autorizou a indemnização de 500 mil euros paga a Alexandra Reis, o tema foi a debate no programa "O Princípio da Incerteza", da TSF e da CNN Portugal. A deputada e ex-ministra socialista Alexandra Leitão admitiu acreditar que o anúncio do antigo ministro das Infraestruturas, nesta altura, não tem qualquer efeito sobre as condições políticas do executivo.

Na área da economia, o número de desempregados inscritos nos centros de emprego baixou para 307.005 e representava 65,6% do total de 468.064 pedidos de emprego. O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social destaca o ano de 2022 como "o melhor em termos de desemprego registado", na sequência dos números divulgados pelo IEPF.

Na União Europeia, o défice das contas públicas avançou para os 3,2% na comparação trimestral, face ao de 1,8% do PIB registado entre abril e junho de 2022, e recuou na variação homóloga. Os dados da Eurostat revelam que Portugal é o país com o segundo maior excedente das contas públicas (1,2%).

A Associação de Alojamento Local em Portugal (ALEP) diz que tem sido o bode expiatório para o problema da falta de habitação no país. Esta segunda-feira, o executivo de Vila Nova de Gaia irá aprovar a suspensão, por um mínimo de seis meses, de novos registos de imóveis para Alojamento Local (AL).

Do outro lado do mundo, a Rússia ordenou esta segunda-feira a expulsão do embaixador da Estónia em Moscovo e reduziu as relações com Talin ao nível de encarregado de negócios, apontando a "total russofobia" estoniana.

A Polónia vai pedir autorização à Alemanha para enviar os seus tanques Leopard para a Ucrânia, declarou esta segunda-feira o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki.

Depois de esgotar o concerto de Madonna no dia 6 de novembro, na Altice Arena, em Lisboa, a produtora Ritmos & Blues anunciou, esta segunda-feira, uma data extra. A artista repete a dose no dia seguinte, 7 de novembro, no mesmo local.

Primeiro Benguela, depois Lobango, Ondjiva e, finalmente, Luanda. O modelo da Escritaria repete-se ao longo de toda a semana - tal como em Penafiel - só que, em vez de uma, são quatro as cidades que acolhem a homenagem a Pepetela.