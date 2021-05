PJ faz buscas na Câmara de Torres Vedras

Polícia Judiciária © Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

A Polícia Judiciária (PJ) está a efetuar buscas, esta terça-feira, na Câmara de Torres Vedras, no distrito de Lisboa, no âmbito de três processos de contratação pública. A informação foi avançada pela agência Lusa e confirmada à TSF pela autarquia, que acrescentou que o município está a colaborar com as autoridades.

A presidente da Câmara de Torres Vedras, Laura Rodrigues - que assumiu o cargo há poucos dias, após a morte do autarca Carlos Bernardes - confirmou à TSF as buscas na autarquia, mas não quer avançar pormenores.

"Confirmo que está a haver buscas, [feitas] pela PJ, estamos a acompanhar e está tudo à disposição daquilo que os senhores inspetores necessitam. É o que posso dizer nesta altura", afirmou.

Em causa está uma investigação no âmbito de processos de contratação pública. De acordo com a Lusa, os contratos envolvem dois prestadores de serviços, uma empresa, um particular, e uma associação.

Notícia atualizada às 13h33