PJ faz buscas na GFK, empresa que mede audiências da televisão portuguesa

© Chris Delmas/AFP

Por Carolina Rico 11 Outubro, 2022 • 11:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Polícia Judiciária está a fazer buscas na sede da GFK Portugal, a empresa que mede as audiências televisivas em Portugal, além outros estudos de mercado.

Segundo Informação confirmada pela TSF, as operações começaram pelas 9h00 e ainda estão a decorrer.

Segundo a CNN, em causa estão suspeitas de adulteração dos resultados, com consequências diretas no mercado publicitário, num inquérito aberto no Departamentos de Investigação e Ação Penal de Lisboa há cerca de um ano.

A TSF já questionou o Ministério Púbico mas não obteve respostas até ao momento.

Notícia em atualização