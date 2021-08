"Cidadã estrangeira" é suspeita. PJ investiga vandalismo no Padrão dos Descobrimentos

O Padrão dos Descobrimentos, em Belém © António Cotrim/Lusa

A Polícia Judiciária (PJ) confirmou, esta manhã, que está a investigar o crime de dano qualificado recentemente praticado no Padrão dos Descobrimentos.

De acordo com um comunicado enviado pela PJ às redações, "foram desencadeados as diligências investigatórias e periciais necessárias através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo e do Laboratório de Polícia Científica, para a recolha de elementos de prova e para a descoberta da autoria do ato ilícito".

A PJ adianta que "até ao momento, foi identificada como suspeita da prática dos factos uma cidadã estrangeira, que já terá praticado atos da mesma natureza similar noutros locais".

O mesmo comunicado adianta que a cidadã já saiu do território nacional, mas assegura que "a investigação prossegue com a adoção das medidas processuais adequadas à situação".