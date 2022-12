PJ investiga suspeitas de estrangeiros que vêm para Portugal para beneficiarem do SNS gratuito

© Global Imagens (arquivo)

A Polícia Judiciária está a investigar casos suspeitos de estrangeiros que podem ter viajado para Portugal para beneficiarem da gratuitidade dos serviços de saúde. É o caso de grávidas que vêm dar à luz no país.

A informação é avançada esta sexta-feira pelo Expresso. O jornal conta que o fenómeno foi identificado pelo SEF e está a agora a ser investigado pela PJ. Os inspetores do SEF desconfiam da existência de redes criminosas que fazem chegar a Portugal mulheres grávidas estrangeiras, sobretudo hindoespânicas, a troco de contrapartidas financeiras.

O objetivo, acreditam as autoridades, é aproveitarem a gratuitidade do SNS para darem à Luz e legalizarem-se no país através do nascimento do filho. No entanto, até ao momento, não foi possível confirmar a existência destas alegadas redes criminosas.

A entrada de grávidas em fim de tempo de gestação no SNS não é um fenómeno totalmente novo. Nos últimos anos foram identificados casos de mulheres dos PALOP, mas recentemente começaram a chegar casos de grávidas vindas da Índia, Bangladesh e Paquistão.

A investigação das autoridades em Portugal foi iniciada depois da morte de uma ​​​​​​​cidadã indiana grávida, recém-chegada a Portugal e sem dados de vigilância.

Além do parto, há estrangeiros que procuram outros tratamentos e até medicamentos, que nos países de origem têm preços inacessíveis, mas que no SNS são gratuitos. É o caso do tratamento para o VIH e até para a interrupção voluntária da gravidez.

Uma enfermeira do hospital de Cascais, citada pelo Expresso, avança ainda que nos países de origem, sobretudo no Brasil, há sites que ensinam a utilizar o SNS sem custos.

A Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) refere que mais de 1,5 milhões de cidadãos estrangeiros estão inscritos no SNS e destes mais de 1 milhão e cem mil têm acesso gratuito.