PJ vai receber 600 inspetores do SEF

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e a ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro © Paulo Novais/Lusa

Por David Alvito com Cátia Carmo 13 Novembro, 2022 • 11:51

São 600 os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) que vão ser integrados na Polícia Judiciária (PJ). É a solução que está a ser trabalhada pelo Governo e que já tem luz verde do primeiro-ministro, António Costa, avança o Diário de Notícias.

Segundo o mesmo jornal, todos os inspetores do SEF que não passarem à disponibilidade vão ser acolhidos pela PJ e a decisão final terá saído a meio da semana. Uma solução que agrada aos dirigentes e sindicatos por ser a mais justa, uma vez que as carreiras e os vencimentos dos inspetores do SEF são em tudo semelhantes aos agentes da Polícia Judiciária.

Ainda de acordo com um alto dirigente contactado pelo DN, o facto de 80% dos inspetores do SEF terem solicitado a transferência para a PJ tornava a solução praticamente incontornável. Com a chegada deste contingente do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a Polícia Judiciária ganha um reforço imediato e histórico de agentes numa altura em que decorrem processos para admissão de mais 750 inspetores até 2026.

As estruturas sindicais representativas do setor já foram mesmo contactadas e mostraram-se favoráveis a esta medida. Acácio Pereira, presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização, sublinha ao DN que esta é a proposta certa, que consegue apaziguar os receios dos inspetores, destacando a postura do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

O anterior Governo decidiu extinguir o SEF, apesar do processo já ter sido adiado por duas vezes, com as competências policiais a passarem para a PJ, GNR e PSP. Já os aspetos administrativos relativos a cidadãos estrangeiros vão passar para a alçada da Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo, que ainda não foi criada.