Alerta vermelho para o planeta, devolução inédita do Fisco e outros destaques TSF

© Pixabay

Por TSF 09 Agosto, 2021 • 11:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É um "alerta vermelho para a humanidade." Estas são palavras do secretário-geral das Nações Unidas sobre o relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). O estudo afirma que o aquecimento global está a acelerar com consequências sem precedentes, sublinhando a necessidade do "fim do uso do carvão e dos combustíveis fósseis, antes que destruam o planeta", disse Guterres através de um comunicado. O secretário-geral da ONU pede que nenhuma central de carvão seja construída depois de 2021.

O fisco foi condenado a devolver, com juros, 75% do Imposto sobre Veículos Automóveis cobrado por um carro híbrido importado da Alemanha. O contribuinte pagou quase 3500 euros de imposto, mas contestou o pagamento, e o tribunal arbitral deu-lhe razão. Em causa está uma lei que foi mudada no início do ano.

Professores pedem medidas urgentes para garantir imunidade à Covid-19. Depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter dito que também era preciso verificar os anticorpos dos professores e profissionais de outros setores, a TSF ouviu a presidente da Associação Nacional de Professores, Paula Carqueja, que revela que os docentes estão muito preocupados.

O Presidente da República promulgou, no domingo, o decreto, aprovado em julho no Parlamento, que estabelece que titulares de cargos políticos e altos cargos públicos vão ter de declarar pertencerem a associações.