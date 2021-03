Plano de desconfinamento é "bom", mas é preciso reforçar testes, rastreios e vacinação

© Pedro Rocha/Global Imagens

O virologista Pedro Simas considera o plano de desconfinamento "um bom plano", mas sublinha que não se pode descurar nos testes e no rastreio. No Fórum TSF, o especialista diz ser fundamental acelerar a vacinação dos grupos de risco.

"A minha grande preocupação é a vacinação, porque vejo cada vez mais grupos a entrarem na primeira fase do Plano Nacional de Vacinação, onde a prioridade deve ser vacinar os grupos de risco", diz em entrevista ao jornalista Manuel Acácio.

Pedro Simas defende que há muito para melhorar, uma vez que "nas faixas etárias dos 80 anos, em que temos 70% da mortalidade total, ainda não chegámos aos 50% de vacinados com a primeira dose, que é bastante protetora, pois evita a hospitalização, a doença severa e a morte". No mesmo plano, lembra que na faixa entre os 70 e os 79 "temos cerca de 8% coberta por vacinação, sendo que essa é a faixa etária que mais requer unidade de cuidados intensivos".

O virologista saúda o facto de o plano de desconfinamento se basear "em parâmetros epidemiológicos muito objetivos, como o RT e o número de infeções por 100 mil habitantes aos 14 dias".

Simas avalia como positiva a decisão de reabrir as escolas de forma progressiva, bem como "a mensagem muito clara das restrições que vai haver na Páscoa, ao contrário do que aconteceu no Natal".

"Acho que temos um bom plano, agora o importante é que de facto a testagem seja feita e uma forma inteligente e que sejam feito depois os rastreios e as quarentenas", remata.

